Fast 120 Stunden nach dem schweren Erdbeben in der Türkei haben Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) eine 88 Jahre alte Frau aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in Kırıkhan gerettet. »Was unser Team gestern Nacht geleistet hat, macht mich sehr stolz. Nach so langer Zeit Überlebende zu retten ist fast ein Wunder«, sagte THW-Präsident Gerd Friedsam einer Mitteilung zufolge.