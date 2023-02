+++ Erdbeben in der Türkei und in Syrien +++ Zehn Monate altes Baby mit Mutter nach 90 Stunden aus Trümmern gerettet

In Syrien wurden bislang nach Angaben der Staatsagentur Sana und der Rettungsorganisation Weißhelme mehr als 3377 Tote gefunden. Afad gab die Zahl der Verletzten in der Türkei mit 74 242 an. Es wird erwartet, dass die Zahl der Todesopfer noch drastisch steigt.

Forscherin: Istanbul droht großes Beben in den nächsten Dekaden

8.30 Uhr: Für die Region Istanbul ist ein schweres Erdbeben in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nach Experteneinschätzung sehr wahrscheinlich. Zuletzt habe es dort 1766 ein großes Beben gegeben, seither baue sich zunehmend Spannung auf, sagte Heidrun Kopp vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel der Nachrichtenagentur dpa. Inzwischen gebe es an dieser Stelle der Nordanatolischen Verwerfungszone ein Bewegungsdefizit von bis zu vier Metern. »Das ist vergleichsweise viel.«

»Ein Beben dort mit einer Magnitude von bis zu 7,4 ist überfällig«, sagte auch Marco Bohnhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam. Würde – wie bei dem Beben im Südosten der Türkei – die gesamte angesammelte Spannung auf einen Schlag abgebaut, drohten auch in Istanbul schwerste Folgen, erklärte Kopp. Meist komme es bei derartigen Beben zu so einem ruckartigen Komplettabbau.

Hinzu komme bei Istanbul, dass die Megacity quasi direkt an der Verwerfung liege. »Das Stadtzentrum ist nur 25 Kilometer davon entfernt«, sagte die Geomar-Forscherin. Seit 1939 sei zu beobachten, dass Beben entlang der Verwerfungszone von Osten nach Westen immer näher an Istanbul herankämen. Von einem größeren Beben sei zuletzt die nur noch 80 Kilometer entfernte Stadt Izmit im Jahr 1999 betroffen gewesen.

Wissler kritisiert Reaktion der Regierung Erdoğan

8.25 Uhr: Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler hat die Reaktion der Regierung der türkischen Regierung auf das schwere Erdbeben in dem Land kritisiert. Es mehrten sich Berichte aus der Türkei, dass der staatliche Katastrophenschutz vor allem in den Hochburgen der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP tätig sei, »aber bislang zu wenig in den kurdischen Gebieten«, sagte Wissler der Nachrichtenagentur AFP. Dort seien »die Menschen vielfach auf sich allein gestellt«.

»Es wurden Ermittlungsverfahren gegen Journalisten eingeleitet, die auf Versäumnisse im Krisenmanagement hingewiesen hatten«, sagte Wissler, die zum Zeitpunkt des verheerenden Erdbebens im Osten der Türkei war. »Kritische Berichterstattung soll mundtot gemacht werden.«

Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen im Mai zeigte sich Wissler besorgt, dass in zehn von dem Erdbeben betroffenen Provinzen für drei Monate der Ausnahmezustand ausgerufen werde. »Das hat in der Vergangenheit bereits öfter dazu gedient, mit Repressionen gegen die Opposition vorzugehen, Versammlungsfreiheit einzuschränken und ohne begründeten Verdacht Menschen festzunehmen«, sagte sie. »Angesichts der für den 14. Mai vorgesehen Parlamentswahlen besteht die akute Gefahr, dass der Ausnahmezustand genutzt werden wird, um die türkische Opposition am Wahlkampf zu hindern.«