Wenige Städte hat das Beben so schwer getroffen wie Kahramanmaraş: Drohnenbilder zeigen die Verwüstung der türkischen Stadt nach der verheerenden Naturkatastrophe vom 6. Februar.

Laut einer Auswertung von Satellitenfotos durch die »New York Times«, sind allein hier knapp 200 Gebäude eingestürzt.

Özlem Topçu, DER SPIEGEL

»Wir stehen hier im Zentrum von Kahramanmaraş. Es ist der neunte Tag nach dem Erdbeben. Und jetzt fangen so langsam , nach unseren Beobachtungen , die Aufräumarbeiten an, man sieht das vielleicht hier im Hintergrund. Es stehen überall Arbeitsmaschinen und es wird Schutt abgetragen. Und immer noch gibt es hier und da Hoffnung, Überlebende zu finden im Schutt.«

Die Stadt liegt in den westlichen Ausläufern des Taurusgebirges, in der Nähe der Epizentren beider Beben. Vor dem Erdbeben hatte Kahramanmaraş 660.000 Einwohner. Geschätzte 10.000 Todesopfer hat die Stadt zu beklagen. Unter den Überlebenden regt sich Unmut.