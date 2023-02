16 / 16

In vielen Ländern werden Spenden gesammelt. In Aserbaidschan nutzen die Menschen dafür sogar eine Arena. »Sachspenden ergeben überhaupt nur dann Sinn, gerade auch in einem solchen Fall wie jetzt, wenn seriöse Organisationen ganz konkret dazu aufrufen«, sagte Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen dem SPIEGEL. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) teilte dem SPIEGEL am Mittwoch mit, innerhalb der ersten anderthalb Tage bereits eine Million Euro allein an Onlinespenden erhalten zu haben. Beim Hilfswerk der deutschen Caritas waren es binnen 48 Stunden ebenfalls Spenden in Höhe von einer Million Euro, beim Kinderhilfswerk Unicef rund 860.000 Euro.