Die Türkei »wird nicht zulassen, dass Bürger obdachlos werden, die staatliche Wohnungsbehörde wird das notwendige tun«, so Erdoğan. Außerdem rief er zur Einheit und dazu auf, nicht auf »Provokateure« sondern lediglich auf staatliche Meldungen zu hören. Erdoğan sprach am Mittwoch von 8574 Toten auf türkischem Gebiet.

Betroffene klagen unterdessen über fehlende oder nur schleppende Hilfe bei der Bergung der Verschütteten. Der türkische Oppositionsführer warf Präsident Erdoğan persönlich Versagen vor. »Wenn jemand hauptverantwortlich für diesen Verlauf ist, dann ist es Erdoğan«, sagte Kemal Kilicdaroglu, Chef der größten Oppositionspartei CHP. Erdoğan habe es versäumt, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf solch ein Beben vorzubereiten. Politisch könnte Erdoğan das Beben gefährlich werden: Mitte Mai stehen in der Türkei Präsidentschaftswahlen an.