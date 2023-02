Erdbeben in der Türkei »Unsere tapferen Hunde arbeiten 24 Stunden«

SPIEGEL: Woran erkennen die Hunde, ob sich unter Trümmern noch ein Mensch verbirgt?

Hornisberger: Der Geruchssinn unserer Tiere ist mit unserem nicht vergleichbar. Für trainierte Rettungshunde umgibt jeden Mensch eine spezifische Wolke. Jede davon ist anders. Atmung, Schweiß, Hormone, in solchen Notfällen auch Exkremente oder Blut – die Hunde werden jahrelang darauf trainiert, all das zu erkennen. Wenn sie etwas wittern, bellen und scharren sie.

SPIEGEL: Welche Hunderassen eignen sich für diese Arbeit?

Hornisberger: So pauschal kann man das nicht sagen. Ideal sind mittelgroße, arbeitsame und bewegliche Tiere mit viel Ausdauer. Zum Einsatz kommen häufig verschiedene Retriever, belgische Schäferhunde oder Australian Shepards. Wir haben aber auch viele Mischlinge dabei, klassische Familienhunde. Wir sortieren sie in zwei Kategorien: Die in der sogenannten »heavy unit« können mehrere Tage an mehreren Orten für 24 Stunden arbeiten. Die in der »medium unit« schaffen mindestens 12 Stunden an einem Ort. Im Ernstfall arbeiten sie aber auch meist länger. Das ist eine Begabung mancher Hunde. Mit der Rasse hat es nicht zwingend zu tun. Unser kleinster Leichenspürhund ist ein Pinscher.