Auch die Hilfen aus Deutschland nahmen an Fahrt auf. Nach ersten Hilfsflügen am Donnerstag waren für Freitag laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) drei weitere Flüge vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen mit mehr als 40 Tonnen Material an Bord vorgesehen. In den nächsten Tagen werde das »so weitergehen«, sagte Pistorius am Morgen bei einem gemeinsamen Besuch mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Wunstorf.

Die Hilfslieferungen werden durch die zerstörte Infrastruktur und das Winterwetter erschwert. Im Bürgerkriegsland Syrien kommt hinzu, dass die Katastrophenregion in von Damaskus kontrollierte Gebiete und Territorien unter der Kontrolle regierungsfeindlicher und überwiegend islamistischer Milizen geteilt ist.