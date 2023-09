Erdbeben in Marokko »Es tut weh, eingestürzte Häuser und Menschen in großem Schmerz zu sehen«

Die Suche dauert an: Am Samstag konnten Rettungskräfte einen Überlebenden aus den Trümmern eines Dorfes südlich von Marrakesch bergen. Ein Erdbeben der Stärke 6,8 hatte am späten Freitagabend Marokko erschüttert. Mehr als 2.000 Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben, etwa genauso viele wurden verletzt. Die Opferzahl könnte steigen, mehr als 1400 befinden sich in einem kritischen Zustand. In der Altstadt von Marrakesch wurden berühmte Kulturdenkmäler beschädigt, darunter die rote Stadtmauer und die Koutoubia-Moschee. Zahlreiche Menschen verbrachten bereits die zweite Nacht im Freien, es fehlt an Wasser, Nahrung und Strom. Ob sie in ihr Zuhause zurückkehren können, ist derzeit ungewiss.

Mouhamad Ayat Elhaj, Einwohner Marrakesch: »Ich kann dort nicht schlafen. Ich bitte die Behörden, mir zu helfen und einen Experten zu schicken. Er soll beurteilen, ob ich in mein Haus zurückkehren kann oder nicht. Wenn ein Risiko besteht, werde ich nicht dahin zurückkehren.«

Noureddine Lahbabi, Einwohner Marrakesch: »Es tut weh, die alte Stadt zu betreten und die eingestürzten Häuser und die Menschen in großem Schmerz zu sehen. Wenn so etwas einem Bruder oder einer Schwester passiert, ist das wirklich schmerzhaft.«

Yassin Noumghar, Einwohner Moulay Brahim: »Wie Sie sehen können, ist unser Haus beschädigt. Wir haben alles verloren, das ganze Haus. Es gibt bisher keine Beamten, die uns besuchen. Es gibt keine Hilfe oder Unterstützung, das ist wohl der Wille Gottes.«

Auch von oben zeigt sich im Atlasgebirge ein Bild der Zerstörung. Es bleiben keine zwei Tage mehr Zeit, um möglicherweise Menschen noch lebend zu retten. Doch etliche Zugangswege in entlegene Bergdörfer sind versperrt. Zudem ist es am Sonntag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS zu einem Nachbeben der Stärke 3,9 gekommen. Ob dies weitere Opfer gefordert hat, ist derzeit noch unklar.