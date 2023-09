Israel will Marokko nach dem schweren Erdbeben humanitäre Hilfe leisten und Suchtrupps schicken. Alle Regierungsbehörden seien angewiesen worden, die Entsendung einer Hilfsdelegation vorzubereiten, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Samstag mit.

Frankreich und Deutschland boten Hilfe an, in beiden Ländern leben viele Bürger mit marokkanischen Wurzeln. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte beim G20-Gipfel in Neu-Delhi, das Technische Hilfswerk sei bereits mobilisiert. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Lage in dem marokkanischen Erdbebengebiet sei in Teilen noch sehr unübersichtlich. Man stehe in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden sowie den Reiseveranstaltern und verfolge die Lage weiter intensiv. Derzeit lägen noch keine Kenntnisse darüber vor, ob sich Deutsche unter den Opfern befänden. Bei der deutschen Botschaft in Rabat sei eine Notrufnummer eingerichtet, unter der sich betroffene Deutsche melden können.

US-Außenminister Antony Blinken teilte mit, die Vereinigten Staaten seien bereit, Marokko bei der Bewältigung der Katastrophe »jede notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.« Die Staatschefs von Ukraine und Russland sprachen Marokko ihre Unterstützung aus.

Die Vereinten Nationen stünden bereit, die Regierung Marokkos in ihren Bemühungen zu unterstützen, der betroffenen Bevölkerung zu helfen, sagte UN-Generalsekretär António Guterres.

Wurde Welterbe zerstört?

Auch Teile des Unesco-Welterbes in der Altstadt von Marrakesch sind betroffen. Der Regionalleiter des marokkanischen Kulturministeriums, Hassan Hernan, bestätigte der dpa am Samstag, dass die Gebäude der Medina von Marrakesch teilweise beschädigt worden seien. Einige der historischen Gebäude wiesen Risse auf. »Das Bild wird erst in 48 Stunden vollständig sein, aber sicher ist, dass der Schaden an wichtigen historischen Stätten in der Altstadt bisher gering ist«, sagte Hernan.