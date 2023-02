Hilfe aus zwölf EU-Staaten – weniger als für die Türkei

Geliefert würden unter anderem Betten und Notunterkünfte, hieß es. In Beirut kam am Freitag zudem ein Schiff aus Italien mit Familienzelten für die Menschen in Syrien an. Notunterkünfte aus Bulgarien sowie Medikamente aus Zypern waren den Angaben zufolge zuvor ebenfalls in der libanesischen Hafenstadt eingetroffen. Weitere EU-Hilfsgüter wie winterfeste Zelte, Heizgeräte und Hygieneartikel sollen in den kommenden Tagen über Dubai in die Türkei geflogen und dann nach Syrien gebracht werden.