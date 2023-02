Verheerende Erdbeben Helfer retten fast 8000 Verschüttete aus Trümmern, Zahl der Todesopfer steigt weiter

Jüngsten Angaben zufolge starben nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien mehr als 4200 Menschen. Helfer suchen auch in der Nacht nach Überlebenden. Und: Die internationale Hilfe läuft an. Der Überblick.