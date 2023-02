4 / 13

Allein in der Türkei sind mehr als 13 Millionen Menschen nach Einschätzung der Regierung von der Erdbebenkatastrophe betroffen. »Dieses Erdbeben hat 13,5 Millionen unserer Bürger direkt betroffen«, sagte Städteminister Murat Kurum am Dienstag. Die Rettungsarbeiten gingen weiter. Manche Straßen und Wege seien nicht zugänglich, man arbeite daran, sie wieder passierbar zu machen. In manchen Regionen gebe es kein Wasser, man bemühe sich, Schäden so schnell wie möglich zu beseitigen und die Menschen mit Wasser zu versorgen. Auch in Syrien, wie hier, ist das Ausmaß der Zerstörung verheerend.