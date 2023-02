Wenig später wurden in Antakya laut CNN Turk ein 65-jähriger Syrer und ein junges Mädchen aus den Überresten eines eingestürzten Gebäudes geborgen. Am Dienstagabend berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, ein 77-jähriger Mann sei in Adiyaman etwa 212 Stunden nach dem Beben lebend gerettet worden. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

WHO-Regionaldirektor Hans Kluge bezeichnete das Beben als schlimmste Naturkatastrophe in der Region seit einem Jahrhundert. Rund 26 Millionen Menschen in der Türkei und Syrien bräuchten humanitäre Unterstützung, sagte er auf einer Online-Pressekonferenz. Der Bedarf an Hilfe sei riesig und wachse mit jeder Stunde.