Schwierige Versorgung in Erdbebenregion Erster Hilfskonvoi der Vereinten Nationen erreicht Syrien

In Syrien mangelt es zudem an Ausrüstung, um Verschüttete zu bergen. »Es fehlt uns am Wesentlichen. Wir brauchen große Kräne, um große (Trümmer-)Brocken zu beseitigen«, sagte Munir Mustafa, stellvertretender Leiter der Rettungsorganisation Weißhelme, laut der Nachrichtenagentur dpa. »Wir nutzen unsere Hände und Schaufeln, um die Trümmer zu beseitigen. Einige von uns haben in den letzten 70 Stunden nicht mehr als sechs Stunden geschlafen«, sagte Ubadah Sikra von den Weißhelmen.

»Die Welt hat uns wie immer aufgegeben«

Viele Angehörige von noch verschütteten Opfern sind zunehmend verzweifelt. »Was soll man sagen. Die Welt hat uns wie immer aufgegeben. Wir haben alles verloren«, sagte ein Anwohner aus der Kleinstadt Dschindiris der Nachrichtenagentur dpa mit zittriger Stimme am Telefon. Rund 20 Mitglieder seiner Familie seien noch verschüttet. »Am ersten Tag haben wir ihre Stimmen von unter den Trümmern gehört, aber dann ließen sie langsam nach. Die Lage ist aussichtslos.«