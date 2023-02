Giffey kündigt »Luftbrücke« aus Berlin in die Türkei an

12.40 Uhr: Für Hilfsgüter von der Hauptstadt in die Türkei soll es nach Angaben von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey eine Luftbrücke geben. »Und es ist gelungen mit vielen, die gespendet haben, dass wir eine Luftbrücke von Berlin in die Türkei bauen, auch in Zusammenarbeit mit der türkischen Botschaft, mit dem Generalkonsulat«, sagte die SPD-Politikerin bei einem Gedenken an die Erdbebenopfer am Brandenburger Tor. »Wir haben am Flughafen BER eine über 6000 Quadratmeter große Halle, die jetzt gefüllt wird mit Tonnen von Spenden, mit Tausenden von Paletten, die gerade gesammelt werden und die in die Türkei gehen. Die ersten Flüge sind schon gelaufen«, so Giffey weiter.

Vor Giffey hatte bereits Agrarminister Cem Özdemir gesprochen und seine Forderung nach Visa-Erleichterungen wiederholt: »Viele Menschen in Deutschland haben Verwandte in der Katastrophenregion und sorgen sich verzweifelt um sie. Wir sollten es ihnen parteiübergreifend ermöglichen, Angehörige aus der Türkei und Syrien vorübergehend bei sich aufzunehmen«, sagte der Grünen-Politiker: »Dafür sollten die Einreisebedingungen schnell und pragmatisch angepasst werden. Hilfe darf nicht an bürokratischen Visaerleichterungen scheitern.«

Nach vier Tagen gerettete Zeyneb gestorben

12.34 Uhr: Die Nachricht ihrer Rettung nach über hundert Stunden unter Trümmern ging um die Welt. Wenige Stunden später musste das deutsche Team, das die Frau lebend bergen konnte, nun ihren Tod bekannt geben. Lesen Sie hier mehr dazu.

Fast 1900 Nachbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet

12.30 Uhr: Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat es bis Samstagmorgen 1891 Nachbeben in der Region gegeben. Das teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad mit.