Diese Rettungen müssen für die Menschen vor Ort wie Wunder wirken: Fast drei volle Tage nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien werden noch Menschen lebend geborgen. Im türkischen Hatay haben Rettungsteams am Mittwoch ein Baby aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes geborgen – fast 68 Stunden nachdem das Erdbeben die Stadt erschüttert hatte. Wie die Helfer berichteten, sei das Kind gesund und werde von Medizinern betreut. In der Millionenstadt Gaziantep konnte ein Suchteam diese Frau aufspüren und nach 62 Stunden unter Trümmern bergen.

Frau: »Meine Verwandte war bei mir. Als die Erde bebte, fiel eine Betonplatte auf mich. Ich fiel auf den Boden.«

Retterin: »Haben Sie ihre Stimme wieder gehört?«

Frau: »Nein. Ich habe nichts gehört. Ich habe versucht, sie zu berühren.«

Auch in Syrien gelangen zuletzt noch immer Rettungen, wie hier in Dschindiris. Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie der Junge nach seinen Eltern fragt. Ein Retter teilt ihm mit, dass seine Familie noch immer unter den Trümmern des fünfstöckigen Gebäudes begraben ist.

In der Nacht zu Donnerstag sind 72 Stunden seit den Beben vergangen. Damit ist der Zeitraum verstrichen, nach dem die Überlebenschancen verschütteter Menschen nur noch als extrem gering eingeschätzt werden. Doch die Rettungsteams lassen sich in allen Teilen des riesigen Katastrophengebiets auch am dritten Tag nach dem Beben nicht beirren und setzen ihre Suche nach Überlebenden fort – obwohl sie und ihre Familien oft selbst betroffen sind. Zudem beklagen Helferinnen und Helfer in beiden Ländern, dass es an Ausrüstung, Fachwissen und Unterstützung für die Rettung der Eingeschlossenen mangele.

In Syrien ist die Lage besonders herausfordernd: Der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen räumte ein, dass es der Regierung an »Fähigkeiten und Ausrüstung« fehle, und machte dafür den mehr als zehn Jahre andauernden Bürgerkrieg in seinem Land und die westlichen Sanktionen verantwortlich.