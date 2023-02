Das verheerende Erdbeben in Syrien und der Türkei hat womöglich eine leichte Annäherung zwischen den seit Jahren über Kreuz liegenden Regierungen in Riad und Damaskus zur Folge. Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, sei ein Flugzeug beladen mit 35 Tonnen Lebensmitteln, Medikamenten und Zelten aus Saudi-Arabien im Regierungsgebiet gelandet. Fotos zeigten das Entladen von Hilfsgütern am Flughafen Aleppo.