Der britische BP-Konzern war zu einem Interview nicht bereit, hat auch auf eine schriftliche Anfrage des SPIEGEL bislang nicht reagiert. Etwas gesprächsbereiter ist die staatliche senegalesische Öl- und Gasfirma Petrosen. Der Generaldirektor Thierno Seydou Ly empfängt zum Interview im luxuriösen Fünfsternehotel in der Hauptstadt Dakar, mit Blick auf den Atlantik. Hier in einem Konferenzraum planen die Geschäftsleute gerade die nächste Erweiterung des Gasprojekts von Saint Louis, vorausgesetzt es finden sich genug Investoren.

Der Senegal springt nach dem Ausfall Russlands als Gaslieferant bereitwillig ein

»Das Gas ist eine riesige Chance für unser Land«, sagt Thierno Seydou Ly, »auch weil durch den Krieg in der Ukraine der Bedarf an neuen Produzenten riesig ist.« Und so versucht sich der Senegal im Schnelldurchlauf zur Gasnation zu katapultieren: Verfahren, die normalerweise Jahre dauern, müssen in Monaten erledigt werden, um so schnell wie möglich die Nachfrage aus Europa zu befriedigen und von den hohen Weltmarktpreisen zu profitieren. »Momentan klopfen alle bei uns an die Tür«, lacht Ly.