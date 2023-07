Schleppende Aufnahme

Schweden will seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Teil der Nato werden. Erst vergangenen Monat hatte das Oberste Gericht in Stockholm die erste Auslieferung eines PKK-Anhängers an die Türkei genehmigt.

In der Nato ist die schleppende Aufnahme Schwedens seit Längerem ein Streitpunkt. Zuletzt hatte sich US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat mit Erdoğan um Schlichtung bemüht. Biden stellt eine Lieferung von US-Kampfjets vom Typ F-16 an die Türkei in Aussicht und hofft im Gegenzug auf eine Einkehr. Erdoğan hingegen will das Thema F-16 nicht mit dem Nato-Beitritt Schwedens verknüpfen.