»Wir wissen noch nicht, ob die Wahl in der ersten Runde zu Ende sein wird, aber wenn die Menschen uns in eine zweite Runde schicken, werden wir das auch respektieren«, sagte Erdoğan in der Nacht zu Montag vor jubelnden Anhängern in Ankara nach Bekanntwerden vorläufiger Ergebnisse bei der Präsidentschaftswahl.