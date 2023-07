Auch Eric Clapton hatte sich während der Coronapandemie mehrfach kritisch zu Lockdown-Maßnahmen in seiner Heimat Großbritannien geäußert. In seinem Song »Stand and Deliver« verglich er das Musikerdasein im Lockdown mit der Sklaverei. Der Song wurde von seinem Kollegen Van Morrison komponiert, welcher ebenfalls die Einschränkungen seiner Auftrittsmöglichkeiten durch die Coronamaßnahmen scharf kritisiert hatte. Clapton selbst weigerte sich außerdem, an Veranstaltungsorten aufzutreten, an denen nur geimpfte Besucherinnen und Besucher zugelassen wurden.

2021 war Clapton in einem Podcast von Kennedy Jr. zu Gast und äußerte sich dort kritisch über die Coronaimpfungen.