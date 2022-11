Die Abwesenheit einer staatlichen Versorgung hat die Bäckerei in diesem Sommer auch in anderer Hinsicht zu spüren bekommen. Der Weizen, der auf dem Feld nahe der syrischen Grenze wuchs, hatte bei der Ernte kaum Körner. Der Winter war länger als üblich gewesen, bis in den April hinein lag in den libanesischen Bergen Schnee, zu viel für den Weizen. In Europa bekommen Landwirte in solchen Fällen staatliche Entschädigungen, für den Ernteausfall der Bäckerei Mavia haftete Stewart mit seinem Privatvermögen. Noch hat die Bäckerei Mehl aus der ertragreichen Ernte 2021, doch in einigen Wochen wird Kinda Darwish anderes Mehl einkaufen müssen.

Die hohen Stromkosten, das finanzielle Risiko des lokalen Anbaus – all das spiegelt sich auch in den Brotpreisen der Bäckerei wider: Ein 800 Gramm schwerer Laib kostet 100.000 libanesische Pfund, das entspricht knapp 2,50 Euro. Auch wenn das reichhaltige Brot kaum vergleichbar ist mit dem fladenartigen libanesischen Brot, teurer ist es trotzdem. Eine 400-Gramm-Tüte mit Fladen kostet 15.000 Lira. Für die Zielgruppe von Mavia ist die Qualität jedoch wichtiger als der Preis. Die Bäckerei liegt im bürgerlichen Stadtteil Gemmayze, umgeben von hippen Cafés und Bars. Wer hier einkauft, kann sich trotz Wirtschaftskrise einen gewissen Lebensstil leisten. »Wir haben bewusst auf ein hochwertiges Nischenprodukt gesetzt«, erklärt Stewart. »Die Gewinnspannen von arabischem Brot sind zu klein.«

Und so zeigt das Beispiel der Bäckerei Mavia, warum lokale Produkte die Nahrungsmittelkrise im Libanon wohl kaum aufhalten werden. »Sie werden immer teurer sein als importierte Güter«, erklärt Rami Zurayk, Professor für Landschaftsgestaltung an der Amerikanischen Universität in Beirut. Noch dazu seien die Anbauflächen des Landes zu klein, um die Nachfrage der gesamten Bevölkerung zu decken. »Für lokale Produzenten ist es extrem schwierig, ihre Produktion in einem großen Stil zu betreiben. Dafür bräuchte es staatliche Investitionen.«