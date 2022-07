Camara hat sein feines weißes Gewand angezogen, sein Bart ist akkurat gestutzt, nur die großen rauen Hände verraten seinen Beruf: Er ist Farmer. Der Senegalese ist in das Resort gekommen, um mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Afrika darüber zu beraten, wie der Kontinent unabhängiger von Importen werden kann. Die Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA) hat den Kongress organisiert.

»Es ist ein Kampf zur Rettung Afrikas«, ruft ein Konferenzteilnehmer mit fester Stimme. »Wir stecken in einer tiefen Krise, unsere Existenz ist bedroht«, sagt ein anderer. Ngouye Camara nickt bei diesen Sätzen, er macht sich Notizen. Der Landwirt ist Teil der Lösung, so hofft er jedenfalls. Im fruchtbaren Süden des Landes baut er auf 40 Hektar einheimische Sorten an, die im Senegal zunehmend in Vergessenheit geraten waren: Fonio, Hirse und Sorghum.

In einem abgedunkelten Raum im L'Arc en Ciel sitzt er zusammen mit Dutzenden anderen Landwirten und Funktionären aus Sambia, Kenia, Tunesien, sogar aus Indien sind Referenten angereist. Sie haben ihre Laptops vor sich aufgeklappt, einige feilen noch in letzter Minute an ihren Präsentationen.