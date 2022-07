Biden: »Meine Symptome waren mild«

Biden hatte erst am vergangenen Mittwoch seine Corona-Isolation beendet. Am Donnerstag zuvor war seine Infektion mit dem Coronavirus bekannt geworden – nachdem er mehr als zwei Jahre lang gesundheitlich unbeschadet durch die Pandemie gekommen war. Nach Angaben des Weißen Hauses verbrachte Biden daraufhin fünf Tage in Isolation und wurde in dieser Zeit mit Paxlovid behandelt. Seine Termine nahm er per Video- und Telefonschalten wahr.

Präsidentenarzt O’Connor hatte Bidens Verlauf als mild beschrieben, wegen der Möglichkeit eines Rückfalls nach eigenen Angaben aber die Testfrequenz erhöht. Zunächst schien die Infektion überstanden. Bei einer Ansprache im Garten des Weißen Hauses sagte Biden am Mittwoch: »Meine Symptome waren mild. Ich habe mich schnell erholt, und mir geht es prima.« Bei seiner Rückkehr ins Oval Office hieß es, Biden werde weiterhin »besonders gewissenhaft« sein, um die Mitarbeiter in seiner Nähe zu schützen.