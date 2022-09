Alexander Sarovic, DER SPIEGEL

»Die Einsatzkräfte haben jetzt hier die ersten Gräber geöffnet. Die ersten Leichen rausgeholt. Man sieht im Hintergrund die Säcke mit den Fliegen, die drumherum schwirren. Es ist ein stechender, ein wirklich die Sinne betäubender Gestank hier. Die Leute ziehen sich die Masken hoch.«

Es sind hunderte Gräber, die derzeit in einem Waldstück bei Isjum im Osten der Ukraine ausgehoben werden. Laut ukrainischen Behörden handelt es sich bei den Toten überwiegend um Zivilisten. 455 sind es nach offiziellen Angaben. Sie alle starben in den vergangenen sieben Monaten, während des Krieges. Begraben wurden die Menschen von Anwohnern, Angehörigen und Mitarbeitern der örtlichen Bestattungsstelle. Sie hatten die Toten zuvor gefunden, auf Straßen und in zerstörten Gebäuden. Ihre Identität war in vielen Fällen nicht bekannt. Nach gegenwärtigen ukrainischen Angaben weisen die Leichen teilweise Anzeichen eines gewaltsamen Todes auf. Erst vor wenigen Tagen waren die russischen Truppen von hier abgezogen.

Oleh Synehubov, Chef der Regionalverwaltung von Charkiw

»Unter den Toten sind viele Kinder, es gibt Leichen, deren Hände auf dem Rücken gefesselt sind. Jeder dieser Sachverhalte muss untersucht und juristisch überprüft werden.«

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zieht eine Verbindung zu bereits bekannten russischen Kriegsverbrechen und fordert Konsequenzen für Moskau.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Wir sehen hier in den befreiten Regionen unseres Landes ähnliche Zustände wie in Butscha. In Isjum haben wir 450 Menschen begraben gefunden. Und es gibt noch viele andere Gräber. Mit gefolterten Menschen. Ganze Familien in bestimmten Gegenden.«

Außerdem wurde in dem Gebiet eine Grube entdeckt, in der mehrere Menschen begraben sind.

Alexander Sarovic, DER SPIEGEL

»Hier gleich hinter uns, so wird uns von den Spezialisten gesagt, befindet sich ein Massengrab mit 17 ukrainischen Soldaten. Was genau hier passiert ist, die Einzelheiten, das wird wohl Wochen, vielleicht Monate dauern bis man das aufgearbeitet hat. Der Ombudsmann für Menschenrechte des ukrainischen Parlaments, der heute auch hier ist, sprach davon, dass man umfassende Hilfe von internationalen Experten brauchen würde.«

Das Uno-Hochkommissariat für Menschenrechte kündigte, an ein Team zu entsenden, um die ukrainischen Vorwürfe zu prüfen.