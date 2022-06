Essen und Politik in Frankreich »Avocado-Toast ist links«

Nichts zelebrieren die Menschen in Frankreich so sehr wie gutes Essen – und politischen Streit. Was ist, wenn sich beides verbindet? Der Autor Jean-Laurent Cassely erklärt, warum der gesellschaftliche Riss quer durch den Esstisch geht.

, Paris Ein Interview von Leo Klimm