Die Regierung in Tallinn hatte am Donnerstag beschlossen, dass russische Staatsbürger vom 18. August an nicht mehr mit einem von Estland ausgestellten Schengen-Visum einreisen dürfen. Zusammen mit mehreren anderen EU-Ländern macht sich Estland für ein generelles Verbot von Touristenvisa stark. Dem hatte Scholz am Donnerstag eine Absage erteilt. »Das ist Putins Krieg, und deshalb tue ich mich mit diesem Gedanken sehr schwer«, sagte der Kanzler bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Frage, ob sich Putin deshalb persönlich verantworten werden müsse, beantwortete Scholz allerdings nicht.