Maseko hatte gegen König Mswati III. geklagt, weil dieser das ehemalige Swasiland per Dekret in Eswatini umbenannt hatte. Anlässlich des 50. Jahrestags der Unabhängigkeit von Großbritannien 2018 war der Name des Landes in Eswatini geändert worden. Laut Maseko verstieß König mit der Umbenennung gegen die Verfassung. Der Anwalt war bereits 2014 gemeinsam mit dem Herausgeber der Zeitschrift »The Nation«, Bheki Makhubu, wegen Kritik an der Regierung festgenommen und verurteilt worden.