Auch Stars aus der Unterhaltungsbranche hatten mit ähnlichen Aktionen ihre Solidarität mit der Protestbewegung gezeigt. Insgesamt schnitten sich rund 50 berühmte französische Schauspielerinnen und Sängerinnen die Haare ab.

Auf dem am Mittwoch veröffentlichten Protestvideo blickt zunächst Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche in die Kamera, sagt »for freedom« (für die Freiheit), schneidet sich ein Haarbüschel ab und hält es in die Kamera. Weitere Beteiligte an dem mit der Hymne »Bella Ciao« unterlegten Video sind unter anderem Isabelle Huppert, Jane Birkin und Charlotte Gainsbourg.