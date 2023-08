Zuletzt hatten die EU und Tunesien eine Verabredung getroffen, die Menschen von der Flucht nach Europa abhalten soll. Für Such- und Rettungsaktionen auf See und die Rückführung von Menschen will die EU-Kommission dem nordafrikanischen Land in diesem Jahr 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Insgesamt stellte die EU gut 900 Millionen Euro an Hilfsgeldern in Aussicht. Die Vereinbarung sorgte für viel Kritik. Einige europäische Institutionen und 13 EU-Mitgliedstaaten kritisierten die Art und Weise, wie das am 16. Juli unterzeichnete Abkommen zwischen zustande gekommen ist und die Lage der Menschenrechte in Tunesien.