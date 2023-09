EU-Gericht Syrische Geflüchtete scheitern mit Klage gegen Grenzschutzagentur Frontex

Eine sechsköpfige Familie will in Griechenland Asyl beantragen, wird aber stattdessen in die Türkei gebracht. Ein illegaler Pushback – für den Frontex Schadensersatz zahlen muss? Nein, sagt das Gericht der Europäischen Union.