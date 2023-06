EU-Gipfel in Brüssel Polen und Ungarn blockieren Verhandlungen zu Migration

Polen hatte am Donnerstag in Brüssel gefordert, diese Pläne wieder aufzugeben. Eine Verlegung von Flüchtlingen in ein anderes Land solle nur freiwillig geschehen, heißt es in dem polnischen Vorschlag, der AFP vorliegt. Zudem sollten Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, wen sie aufnehmen.

Asylkompromiss sieht Zwangsgeld vor für Staaten, die eine Aufnahme von Flüchtlingen verweigern

Nach dem Asylkompromiss sollen die EU-Länder hingegen verpflichtet werden, eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Länder, sie sich weigern, Migranten aufzunehmen, sollen ein Zwangsgeld in Höhe von 20.000 Euro für jeden Migranten in einen von Brüssel verwalteten Fonds einzahlen.