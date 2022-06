Nicht wenige in Brüssel fürchten nun, dass die Kommission im laufenden Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn beide Augen zudrücken könnte, um Orbán zu beschwichtigen. Misstrauen weckt zum Beispiel die Tatsache, dass die Kommission die Haushaltskontrolleure im EU-Parlament nicht vollständig über ihr jüngstes Mahnschreiben an die Budapester Regierung informiert hat. Ohne den »genauen Wortlaut« indes lasse sich »die rechtliche Basis der Vorwürfe nicht nachvollziehen«, heißt es in einem Brandbrief von sieben zuständigen Haushalts-Parlamentariern an die Kommission. Ist von der Leyen etwa doch zu Zugeständnisse an Orbán bereit? »Das wäre ein falsches Signal«, sagt der grüne Finanzexperte Daniel Freund, »und würde dem Bemühen um rechtsstaatliche Verfahren in der EU einen Bärendienst erweisen«.