Am Ende eines sogenannten Vertragsverletzungsverfahrens kann eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und eine Geldbuße stehen. Am Donnerstag will die EU-Kommission einen Brief mit den Vorwürfen an Polen schicken. Warschau hat dann zwei Monate Zeit, darauf zu reagieren.

Neben der EU-Kommission hatten sich zuletzt auch die Bundesregierung und die USA besorgt über das Vorhaben geäußert. Polens Präsident Andrzej Duda hatte bereits angekündigt, Polens Verfassungsgericht mit einer Prüfung des Gesetzes zu beauftragen und Änderungen vorgeschlagen. In der neuen Fassung soll das Gremium nun lediglich feststellen, »dass eine Person, die unter russischem Einfluss gehandelt hat, eine ordnungsgemäße Erfüllung des öffentlichen Interesses nicht gewährleisten kann«.