Der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen der EU-Kommission und der nationalkonservativen Regierung Polens unter Führung der Partei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) eskaliert damit weiter. Im vergangenen Oktober stellte die Kommission bereits die Zahlung nahezu aller Strukturfördermittel an Warschau ein – ein bis dahin beispielloser Schritt. Schon zuvor hatte die Kommission ebenfalls wegen der Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit Polens Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds eingefroren.

Die Regierung in Warschau gab sich unbeeindruckt von der Ankündigung aus Brüssel. »Polen kennt die Argumente der EU-Kommission, teilt ihre Ansicht aber nicht«, sagte der polnische Minister für EU-Angelegenheiten, Szymon Szynkowski vel Sęk. Polen weise konsequent darauf hin, dass die Verfassungsrechtsprechung ausschließlich Sache der Mitgliedstaaten sei. Darauf hätten auch die Verfassungsgerichte etwa in Deutschland und Spanien in ihrer Rechtsprechung hingewiesen.