Auch Baerbock forderte Aufklärung

Zuletzt hatte bereits Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) indirekt auf die Recherchen reagiert und die Ereignisse an den EU-Außengrenzen als »nicht zu ertragen« angeprangert und Aufklärung gefordert. »Das Leid ermahnt uns, dass wir in der #EU bei der Asyl- und Migrationspolitik noch einen weiten Weg vor uns haben«, so die Ministerin. Baerbock nahm dabei auch auf die Geschehnisse in der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla Bezug. Dort hatte es nach einem Ansturm Hunderter Menschen mehr als 20 Todesopfer und mehr als 200 Verletzte gegeben.