Die Spitzen der Europäischen Union haben bei einem Besuch in Japan vor der außenpolitischen Zusammenarbeit zwischen Russland und China gewarnt. Insbesondere EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisierte Moskau mit deutlichen Worten: Russland »ist heute mit seinem barbarischen Krieg gegen die Ukraine und seinem beunruhigenden Pakt mit China die direkteste Bedrohung für die Weltordnung«, sagte sie am Donnerstag nach Gesprächen mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida.

Kishida betonte: »Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist nicht nur eine Angelegenheit Europas, sondern erschüttert den Kern der internationalen Ordnung, einschließlich Asiens.« Dies dürfe »nicht toleriert« werden. Japan hatte sich entgegen früherer Zurückhaltung in anderen Konflikten den schweren Sanktionen des Westens gegen Moskau von Anfang an angeschlossen.