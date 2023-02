EU-Korruptionsskandal Weiterer Europaparlamentarier verhaftet

Zuvor war am Freitag in Brüssel bereits der belgische EU-Abgeordnete Marc Tarabella festgenommen worden. Beiden Politikern war am 2. Februar ihre parlamentarische Immunität entzogen worden.

Cozzolino leitete Delegation für Beziehungen zu Maghreb-Staaten

Bis Januar leitete Cozzolino die Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu den Maghreb-Staaten. Laut einem Parlamentsbericht wird er »verdächtigt, an einer Vereinbarung mit anderen Personen teilgenommen zu haben, die eine Zusammenarbeit vorsah, um die Interessen ausländischer Staaten im Europäischen Parlament zu schützen«.