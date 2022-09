Die Äußerungen erfolgten im Anschluss an Michels Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York am Freitag und im Vorfeld eines wichtigen Treffens von EU-Botschaftern am Montag im Rahmen der Integrierten politischen Krisenreaktion der EU (IPCR), berichtet »Politico« .