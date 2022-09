Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Isjum mit den Städten Butscha und Mariupol verglichen, die zu Symbolen für die Gräueltaten der russischen Invasoren in der Ukraine geworden sind. Am Freitag kommentierte Selenskyj die Funde in Isjum mit den Worten: »Russland hinterlässt nur Tod und Leid. Mörder. Folterknechte.«

Isjum hatte vor dem Kriegsbeginn knapp 50.000 Einwohner und ist bislang eine der größten Städte, die bei der Gegenoffensive der Ukraine im Osten des Landes aus der Hand russischer Truppen zurückerobert wurde. Nach den Geländegewinnen der Ukrainer in der Region Charkiw waren die russischen Truppen dort überstürzt aus den Gebieten um Balaklija und Isjum abgezogen.