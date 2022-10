Auch EU-Ratspräsident Charles Michel gratulierte Meloni per Twitter. »Lassen Sie uns zusammenarbeiten für das Wohl Italiens und der EU«, schrieb er. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, erinnerte in ihrem Glückwunsch-Tweet an die »enormen Herausforderungen«, vor denen Europa stehe. »Wir helfen unseren Bürgern und unterstützen die Ukraine, indem wir vereint und entschlossen bleiben«, mahnte sie. Europa brauche Italien. Gemeinsam könne man jede Schwierigkeit überwinden.