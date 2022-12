Die Einigung muss allerdings dem Europaparlament vorgelegt werden, das soll laut dpa in der kommenden Woche erfolgen.

Streit um 7,5 Milliarden Euro

Hintergrund ist ein Streit zwischen der rechtsnationalen ungarischen Regierung von Viktor Orbán und der EU-Kommission. Die Kommission hatte den EU-Ländern Ende November empfohlen, 7,5 Milliarden Euro an Strukturfördermitteln für Ungarn wegen verbreiteter Korruption in dem Land einzufrieren. Dabei ist die Kommission bis heute geblieben. Die ungarischen Reformbemühungen seit dem 19. November stellten keine entscheidende Verbesserung dar, heißt es in dem Brief von Kommissar Hahn an Tschechiens Finanzminister Zbyněk Stanjura.