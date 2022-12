Für die Bundesregierung erklärte Europa-Staatsministerin Anna Lührmann vor Journalisten, Berlin empfehle den Kandidatenstatus für Bosnien-Herzegowina, da das Land »enorme Reformanstrengungen« unternommen habe. Die politischen Akteure im Land zeigten, dass sie »deutlich bereit sind, auf dem Weg in die EU auch die nötigen Reformen anzustoßen«.

Sorgen um Abspaltungsbestrebungen der Republika Srpska

Lührmann richtete den Blick insbesondere auf die Wahlen von Staatspräsidium und Parlament in Bosnien Anfang Oktober. Es sei gelungen, diese »in einem fairen und freien Umfeld abzuhalten, um eine Regierung zu bilden«. Die mangelnde Stabilität in Bosnien-Herzegowina gilt seit Längerem als problematisch: Seit einiger Zeit gibt es Abspaltungsbestrebungen in der Republika Srpska. Russland wird vorgeworfen, diese Bestrebungen zu unterstützen.