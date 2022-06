»Ungarische Familien können heute Nacht ruhig schlafen, wir haben die haarsträubendste Idee abgewehrt.«

So kommentierte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán am 31. Mai 2022 das Ölembargo der EU gegen Russland. Gut möglich, dass viele ungarische Familien das tatsächlich so sehen. In zwölf Jahren an der Macht hat Orbán sein Image als gütiger König, der seine Untertanen vor allem Unbill aus Europa beschützt, solide verankert. Aus Sicht der EU sieht das verständlicherweise anders aus: Nur aus Rücksicht auf Ungarn, Tschechien und die Slowakei kam kein vollständiges Ölembargo zustande, denn diese drei EU-Binnenländer sind extrem von russischem Öl abhängig. Und weil alle drei Staaten über die Druschba-Pipeline beliefert werden, sind erst einmal nur russische Öllieferungen per Schiff betroffen. Die Regierungen in Prag und Bratislava hatten anders als Budapest allerdings nicht mit ihrem Veto gedroht.