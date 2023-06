Der Europäische Gerichtshof (EuGH) war in einem Gutachten im Oktober 2021 jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die EU dem Abkommen auch ohne Zustimmung aller Mitgliedstaaten beitreten kann. Mit dem Beitritt der EU gilt die Konvention in allen 27 Mitgliedstaaten – allerdings nur in den Bereichen, in denen ausschließlich die EU zuständig ist: etwa bei der Zusammenarbeit der Justiz und der Strafverfolgungsbehörden und im Asylrecht.

In Deutschland war die Konvention Anfang 2018 in Kraft getreten, seit Februar gilt sie unbegrenzt. Zuvor hatte die Ampel-Koalition Vorbehalte der Großen Koalition aus Union und SPD von 2018 aufgehoben. Sie betrafen unter anderem das Aufenthaltsrecht ausländischer Gewaltopfer.