Und so gab es bei dem Gipfel in Kiew dann auch keinerlei konkrete zeitliche Perspektive. In einer Abschlusserklärung bekräftigt die EU lediglich ihre Entschlossenheit, die europäische Integration des Landes zu unterstützen. Auch hinter vorgehaltener Hand gibt man sich bei der Kommission zurückhaltend.

Aus Brüsseler Sicht war das Hauptergebnis des Treffens sein bloßes Zustandekommen: Erstmals in ihrer Geschichte reiste die Kommission mit einem so großen Kontingent – neben von der Leyen waren 15 der 26 Kommissarinnen und Kommissarinnen dabei – in ein aktives Kriegsgebiet. Auch Ratspräsident Charles Michel reiste mit.