Die russischen Verantwortlichen in Militär und Polizei sollen unter anderem Frauenproteste gegen den Angriffskrieg in der Ukraine unterdrückt und teils sexuelle Gewalt gegen Demonstrantinnen ausgeübt haben. Auch Verantwortliche aus dem Sudan und aus Myanmar sowie ein Frauengefängnis in Iran stehen auf der Sanktionsliste, die am Dienstag mit Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten sollte.

»Es ist das erste Mal, dass die EU für die Opfer von sexueller Gewalt in der Welt eintritt«, hieß es aus dem niederländischen Außenministerium, das nach eigenen Angaben eine feministische Außenpolitik vertritt. Außenminister Wopke Hoekstra zeigte sich überzeugt, dass die Sanktionen auf andere mögliche Gewalttäter eine abschreckende Wirkung haben.