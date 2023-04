Wenn es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geht, ist immer wieder von der Söldnertruppe Wagner die Rede. So gilt sie als federführend bei den Angriffen auf die ukrainischen Städte Soledar und Bachmut. Nun fügt der Europäische Rat die Gruppe wegen ihrer »aktiven« Beteiligung am Angriffskrieg auf ihrer Sanktionsliste hinzu.