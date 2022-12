Wenige Tage zuvor hatte Frankreich seine letzten Soldaten aus dem Land abgezogen. Sie waren dort an einem EU-Ausbildungseinsatz sowie einem Uno-Stabilisierungseinsatz beteiligt gewesen. Als Grund für den Rückzug nannte Frankreich die Anwesenheit von russischen Wagner-Söldnern im Land. In den vergangenen Jahren hat Russlands Aktivität in Bangui deutlich zugenommen. Russland hat Paramilitärs in die Zentralafrikanische Republik entsandt, um Rebellen zu bekämpfen. Bangui spricht in diesem Zusammenhang von Militärberatern, doch Frankreich und die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass es sich um Söldner der Gruppe Wagner handelt. Paris wirft Bangui vor, eine von Russland gesteuerte antifranzösische Hasskampagne zu unterstützen.