Unweit der Millionenmetropole New York ist eine republikanische Bezirksrätin im US-Bundesstaat New Jersey offenbar durch mehrere Schüsse getötet worden. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, erlag die 30-jährige Eunice Dwumfour bereits am frühen Mittwochabend in Parlin nahe der Stadt Sayreville ihren schweren Verletzungen. Zuvor hatte es Berichte über Schüsse in dem Gebiet gegeben.